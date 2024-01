Man overleden na geweldsincident in Leek

Het incident vond omstreeks 02:30 uur plaats aan de Windsingel in de wijk Wolveschans in Leek. De man is kort na het incident in zijn woning overleden.

Getuigen

De politie onderzoekt het geweldsincident, wat daar precies aan vooraf is gegaan en wie daarbij betrokken zijn geweest. De politie is dringend op zoek naar mensen die iets hebben gezien of gehoord en/of camerabeelden hebben.

Als je informatie hebt, is het belangrijk om contact op te nemen met de politie. Dat kan via 0900-8844 of via politie.nl. Het kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.