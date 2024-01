Aanhouding na heftige ongeregeldheden nieuwjaarsnacht in Hedel

Impactvolle nacht

In de loop van de avond en nacht werden zowel de politie als brandweer meerdere keren opgeroepen. Er is vannacht door brandweer en politie met man en macht gewerkt om de situatie onder controle te krijgen. Doordat er diverse keren onder meer zwaar explosief vuurwerk naar hulpverleners is gegooid, trad de ME op om de situatie onder controle te brengen. Dit heeft enorme impact gemaakt op hen. De ME, maar ook politieagenten die al ter plaatse waren samen met de brandweer hebben zich onveilig gevoeld. Het gooien van vuurwerk naar hulpverleners is niet alleen strafbaar, maar kan ook levensgevaarlijk zijn. Het kan leiden tot ernstige verwondingen, dat blijkt wel nadat één politieagent gehoorbeschadiging heeft opgelopen.



Elise Meier, teamchef basisteam De Waarden: “Het is vreselijk om te zien en te horen hoe de afgelopen nacht is geweest voor onze collega’s en de brandweer. Je kan je voorstellen dat de situatie als zeer bedreigend is ervaren. Onze collega’s en de andere hulpverleners voeren hun werk uit en worden op deze manier behandeld. Een nieuwjaarsnacht staat voor een feestelijk moment, om samen met je dierbaren het nieuwe jaar in te luiden. Maar afgelopen nacht hebben wij dat niet zo ervaren. Een collega die gewond raakt, dat is onacceptabel. Wij blijven, samen met het Openbaar Ministerie hoge prioritering geven aan het opsporen van verdachten in deze zaak”.

Onderzoek gestart

Afgelopen nacht is direct een onderzoek gestart om de exacte toedracht van de ongeregeldheden te onderzoeken. Het onderzoek wordt verder uitgevoerd door de districtrecherche van Gelderland- Zuid. Momenteel zit de verdachte nog vast. Verder onderzoek moet uitwijzen wat zijn betrokkenheid is geweest bij deze ongeregeldheden. Meer aanhoudingen sluit de politie niet uit.

Op zoek naar getuigen van deze ongeregeldheden

De nacht in Hedel heeft enorme impact gemaakt op de hulpverleners, maar ook op de inwoners van de gemeente. Iedereen kan zich voorstellen dat deze ongeregeldheden als bedreigend ervaren kunnen worden. De politie is nog op zoek naar getuigen. Ben jij die persoon of ken jij personen die meer kunnen vertellen over de exacte toedracht van deze ongeregeldheden, dan komt de politie graag met u en hen in contact (onder vermelding van het nummer 2024000432 wanneer u contact opneemt.) Ook is de politie op zoek naar mensen die wellicht camerabeelden hebben, heeft u een dashcam in uw auto of hebt u wellicht zelf opnames gemaakt? Dan ontvangen wij deze beelden ook graag. Uploaden kan ook via onderstaand tipformulier. Mocht u geheel anoniem contact op willen nemen, dan is dat ook mogelijk. Via Meld Misdaad Anoniem of direct via onderstaand formulier. Maar de politie komt ook graag in contact met getuigen die andere opvallendheden hebben gezien. Ook dan horen we graag van u. Alle informatie is welkom in dit onderzoek.



2024000432 SvD