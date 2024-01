Onacceptabel dat hulpverleners weer belaagd werden in Oost-Nederland

In Hedel was het een onrustige nacht. Daar werd een noodbevel afgegeven door de gemeente en moest de ME meerdere keren fors optreden. Omdat er met zwaar vuurwerk werd gegooid, liep één van de agenten gehoorschade op. In Nijmegen liep een agent bij een aanhouding zware verwondingen op, waaronder een gebroken kaak. Ook in Uddel moest de ME stevig optreden en werd er met zwaar vuurwerk gegooid naar de politie. In verschillende plaatsen, waaronder Nijmegen en Dodewaard, werd de brandweer belaagd met vuurwerk.

'Veel te verduren'

‘Agenten hebben veel te verduren gehad afgelopen nacht,’ zegt waarnemend politiechef Gert Veurink. ‘We zijn met veel agenten paraat om te zorgen dat iedereen een veilige jaarwisseling kan beleven. Dat agenten vervolgens doelwit worden, vuurwerk om hun oren krijgen en mishandeld worden vind ik schokkend en dieptriest. Dit raakt hen niet alleen, maar ook hun naasten en collega’s.’

'Zwaardere straffen'

Er zullen ongetwijfeld nog meer aanhoudingen volgen, maar de teller staat inmiddels al op zo’n vijftig aanhoudingen rond de jaarwisseling. ‘Het gaat niet om jongeren die wat rottigheid uithalen, er zitten heftige zaken tussen. Meerdere verdachten zijn aangehouden voor het plegen van geweld richting hulpverleners. Dat neemt het Openbaar Ministerie hoog op. Mensen die onze maatschappij beschermen, horen niet aangevallen te worden. Daarom geven we prioriteit aan het opsporen en vervolgen van verdachten van dit soort zaken. Bij geweld tegen hulpverleners worden ook zwaardere straffen geëist,’ aldus hoofdofficier van justitie Marthyne Kunst.