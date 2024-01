Aanhoudingen op de Grote Markt Almere

Rond 4.20 uur hielden agenten op de Grote Markt twee aanhoudingen voor het mishandelen van portiers. Het gaat om een 27-jarige man uit Almere en een 14-jarige jongen uit Hollandsche Rading. Beiden sloegen een portier hard in het gezicht. Ook ontstonden er enkele opstootjes. Agenten hielden in totaal vijf personen aan voor het verstoren van de openbare orde. Ze zijn in de loop van de ochtend met een proces-verbaal in vrijheid gesteld.