Dertien aanhoudingen in Zaandam

Zaandam - In Zaandam werd zondagavond brandgesticht en werden voorbijgangers bestookt met vuurwerk. Toen de politie ter plaatse kwam, werd die bekogeld met zwaar vuurwerk. De Mobiele Eenheid (ME) is ingezet om de rust te laten wederkeren en de brand te laten blussen. Vroeg op de avond zijn zeven personen aangehouden. Later op de avond is de ME nog een keer in actie gekomen vanwege ongeregeldheden, toen werden zes personen aangehouden. Voor zover bekend raakte niemand gewond.