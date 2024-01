Getuigen gezocht na inbraak bij schildersbedrijf

Ziet u een verdachte situatie? Bel dan altijd 112. Heeft u informatie over (de achtergronden van) een soortgelijk incident? Meld dit dan via 0900-8844. Mocht u het eng of spannend vinden om te melden, dan kan dat ook altijd anoniem of vertrouwelijk. Maak dan gebruik van Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) of van het Team Nationale Inlichtingen (088-6617734). Dat is een afdeling getraind in het afschermen van tipgevers en informanten. Beelden en foto's kunnen verzonden worden via www.politie.nl/upload.