29-jarige Rotterdammer overleden bij schietincident Capelle a/d IJssel

Afbeelding: Nieuws op Beeld



Rond 06.20 uur werd er geschoten op de Rietbaan na een ruzie bij een feest. Een 29-jarige man raakte hierbij gewond. Hulpdiensten kwamen direct op de melding af en hebben geprobeerd het slachtoffer te reanimeren. Helaas mocht deze hulp niet meer baten en is het slachtoffer op straat overleden aan zijn verwondingen.



Heeft u meer informatie?

Het onderzoek naar het incident is in volle gang. De forensische opsporing doet sporenonderzoek, stelt hulzen veilig en agenten spreken met getuigen. Was u getuige van het incident of heeft u andere informatie en nog niet met de politie gesproken? Maak dan gebruik van onderstaande mogelijkheden om uw tip door te geven aan de politie.