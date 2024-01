Getuigen gezocht van steekincident Odastraat in Rotterdam

Rond 05.30 uur kreeg de politie melding van een steekincident aan de Odastraat. Ter plaatse troffen agenten twee mannen met steekwonden aan. Het gaat om een 19-jarige en 25-jarige man uit Barendrecht. De mannen zijn ter plekke behandeld aan hun verwondingen en daarna aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht.



U kunt ons helpen

De politie doet onderzoek naar het incident. Hieruit blijkt dat er zes mannen betrokken waren bij het incident en dat zij hierna zijn weggerend in de richting van de Maassilo. Eén van hen droeg een crèmekleurige bodywarmer. De politie is op zoek naar deze verdachten en naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben. Heeft u meer informatie? Laat het ons weten via onderstaande contactmogelijkheden.