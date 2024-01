Getuigen gezocht van zware mishandeling Rotterdam-Zuid

De vrouw was vanochtend vroeg onderweg naar huis, toen de 19-jarige verdachte haar uit de auto trok waar ze op dat moment in zat. Vervolgens heeft hij haar geschopt en geslagen, en daarna werd ze door de man een auto in getrokken. De auto is vanuit de omgeving van de Maassilo naar het Mevlanaplein gereden. Daar zijn zij kort gestopt waarna de auto weer verder is gereden.

Het slachtoffer is uiteindelijk afgezet bij een ziekenhuis waar ze aan haar verwondingen is geholpen. De verdachte van de mishandeling is bij het ziekenhuis aangehouden.

Getuigen gezocht

Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van wat zich precies heeft afgespeeld, wil de politie graag mogelijke getuigen van het incident spreken. Heeft u in de vroege ochtend van 1 januari wat gezien in de buurt van de Maassilo, of rondom het Mevlanaplein wat met deze mishandeling te maken kan hebben? Meld dat dan bij de politie.