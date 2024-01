Man aangehouden voor betrokkenheid steekincidenten Walravenstraat en Seringenstraat

Kort voor middernacht kwam er een melding binnen dat op de Walravenstraat in Rotterdam een zwaargewonde vrouw op straat lag. De vrouw had steekwonden en door nog onbekende oorzaak is ze op straat terecht gekomen. Agenten zijn direct begonnen met het reanimeren van de vrouw en na inzet van onder meer het mobiel medisch team is zij vervolgens zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd. Op dit moment ligt zij nog in het ziekenhuis waar ze wordt behandeld aan haar verwondingen.

Seringenstraat

Ongeveer twintig minuten later werd er een steekpartij gemeld aan de Seringenstraat in Rotterdam. In de woning troffen agenten drie gewonde mannen aan, waarvan er twee zwaargewond waren. Een 35-jarige man had meerdere steekwonden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij ligt daar op dit moment nog. Het andere slachtoffer, een 41-jarige man uit Hoogvliet, was buiten bewustzijn en kon na behandeling het ziekenhuis verlaten. Het 26-jarige derde slachtoffer kon ter plekke behandeld worden aan zijn verwondingen.

Steekincidenten

Al vrij snel ontstond het vermoeden dat beide steekincidenten met elkaar te maken hebben. De 41-jarige man uit Hoogvliet is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident aan de Walravenstraat. Vermoedelijk is hij na het incident op de Walravenstraat naar de Seringenstraat gegaan, waar vervolgens in de woning een ruzie is ontstaan.

Getuigen

Het onderzoek naar beide incidenten is in volle gang. Naast het forensisch onderzoek wordt er ook nog gesproken met getuigen en verzamelt de recherche beschikbare camerabeelden. Heeft u nog niet met de politie gesproken, en heeft u informatie, deel dat dan met ons via onderstaande mogelijkheden.