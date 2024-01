Man overleden bij verkeersongeval

Iets voor 07.00 uur komt er een melding binnen van een ongeval op de Bredaseweg. De traumaheli komt ter plaatse, meerdere personen zijn bekneld geraakt en hierbij ernstig gewond geraakt. Vijf inzittenden worden overgebracht naar het ziekenhuis, waar een van de inzittenden later overlijdt.

De weg werd direct afgesloten voor onderzoek en is rond 12.10 uur weer vrijgegeven. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Heeft u iets gezien wat ons kan helpen in dit onderzoek, dan horen wij dat graag via 0900-8844.