Politie neemt grote partij illegaal vuurwerk en drugs in beslag

Nadat politieagenten al de hele avond zware klappen, veroorzaakt door vuurwerk, uit de richting van winkelcentrum Schuttershof hoorden komen, gingen ze poolshoogte nemen. Nadat ze hadden gezien hoe een groepje mensen zwaar illegaal vuurwerk afstak, stelden ze een nader onderzoek in. Dit onderzoek leidde naar de woning van één van de afstekers, in de buurt van het winkelcentrum. Het gaat om een 21-jarige man uit Terneuzen.

Ketamine, pillen en andere harddrugs

In de woning troffen de agenten een grote hoeveelheid vuurwerk aan. In totaal lag er 137 kilo vuurwerk, waaronder een grote hoeveelheid zwaar, illegaal vuurwerk, in de woning. Ook troffen ze in het huis hard- en softdrugs en een flinke hoeveelheid (enkele honderden grammen) ketamine aan. Het gaat om ruim 600 gram harddrugs en bijna 600 Xtc-pillen. Het vuurwerk en de harddrugs zijn in beslag genomen en meegenomen naar het bureau. Het vuurwerk is daarna door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd.

De 21-jarige verdachte moet op een later moment een verklaring komen afleggen op het politiebureau.