Politie onderzoekt brandstichting in woning

In de nacht van zondag 31 december 2023 op maandag 1 januari 2024, omstreeks 03.25 uur, kwam bij het operationeel centrum (oftewel de gemeenschappelijke meldkamer) de melding binnen van een woningbrand in de Braakmanstraat. Daar aangekomen zagen politiemensen dat er brand woedde aan de achterzijde van de woning: in de achtertuin en in de woning zelf. Er waren gelukkig geen mensen in de woning op dat moment. De brandweer kwam ter plaatse en bluste de brand.

Camerabeelden?

Daarna namen de politiemensen, samen met hun collega’s van Forensische Opsporing, een kijkje in de woning. Op basis van dat onderzoek gaat de politie uit van brandstichting. De politie is op zoek naar mensen die in de nacht van zondag op maandag iets verdachts hebben gezien bij of in de directe omgeving van de woning. Ook komt de politie graag in contact met mensen die over camerabeelden beschikken die mogelijk voor het onderzoek van belang kunnen zijn. Heeft u een beveiligingscamera aan uw woning of heeft u een deurbel met camera? En zijn daar rond het tijdstip van de brand mensen of voertuigen op te zien? Neem dan alstublieft contact met ons op, ook als de beelden onduidelijk zijn.

U kunt ons bereiken via 0900-8844. Wilt u liever anoniem informatie met ons delen, maak dan gebruik van de meldlijn Meld Misdaad Anoniem, bereikbaar op 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl

Vermeld alstublieft in alle gevallen dat het zaaknummer: 2024-000241.