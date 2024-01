Verdachte aangehouden voor beroving en mishandeling

Rond 23.15 uur krijgen agenten melding van een mogelijke beroving. Even verderop controleren zij op het Pieter Vreedeplein een groepje van vier personen, dit leidt echter niet tot een aanhouding voor de beroving.

Rond 23.45 uur krijgen dezelfde agenten een melding van een vechtpartij op de Heuvelring. Als zij daar aankomen zien ze dezelfde groep van vier personen, waarvan een persoon zich opgefokt gedraagt. De groep wordt gevorderd om het centrum te verlaten. Slechts enkele minuten later worden de agenten gestuurd naar de Spoorlaan, omdat de groep daar betrokken zou zijn bij een mishandeling. Een van de jongens heeft een klap uitgedeeld aan het slachtoffer van de eerdere beroving. De verdachte, een 20-jarige man zonder bij ons bekende woon- of verblijfplaats, is aangehouden.