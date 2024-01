Jaarwisseling Oost-Brabant

Kind zwaargewond na balkonbrand

Bij een balkonbrand in een flat aan de Admiraliteitslaan in ’s-Hertogenbosch raakte een 2-jarig kind zwaargewond. Het kindje is naar het ziekenhuis gebracht. De brand is door de brandweer geblust en het flatgebouw hoefde niet ontruimd te worden. Over de exacte toedracht en oorzaak van de brand is op dit moment nog niet veel bekend. In de woning wordt technisch onderzoek verricht en de politie is ook op zoek naar mogelijke getuigen.

Heb je iets gezien? Of heb je informatie die ons kan helpen? Mogelijk heb je camerabeelden in de buurt of (nabije) omgeving van de flat? Meld dat dan bij ons o.v.v. registratienummer 2024000128 via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Alle tips en informatie zijn zeer welkom!

Vuurwerkslachtoffers

Vuurwerk eiste ook dit jaar de nodige slachtoffers. In Uden raakte een 17-jarige jongen aan de Prinsendaalder gewond aan zijn oog, gelaat en hand toen hij vuurwerk afstak. Hij is door een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd om daar verder behandeld te worden aan zijn verwondingen. Een tweede persoon raakte lichtgewond tijdens dit incident en hoefde niet naar het ziekenhuis. Ook in Eindhoven liep een 18-jarige jongen zware verwondingen op aan zijn hand tijdens het afsteken van vuurwerk.

Vuurwerk richting politie, brandweer en handhavers gegooid

In Eindhoven werd tijdens een overlastmelding vuurwerk naar onze collega’s gegooid. Het lijkt erop dat daarbij geen collega’s gewond zijn geraakt, maar het had veel erger kunnen aflopen. Bij een brand in Rosmalen werd vuurwerk gegooid naar de brandweer. Niemand raakte gelukkig gewond. En bij de handhaving van een kleinschalig vreugdevuur in Den Bosch liepen twee auto’s van de gemeentelijke handhavers (BOA’s) schade op door vuurwerk.

Brand bedrijf Boxtel

Bij een bedrijf in Boxtel brak rond 21.00 uur een grote brand uit. Meerdere hulpdiensten werden ingezet en er werd opgeschaald naar een GRIP-structuur. Rond 23.15 uur werd het sein brandmeester gegeven. Wij doen onderzoek naar de oorzaak.

Gewonde agenten

Eén collega raakte tijdens een aanhouding in Den Bosch gewond aan zijn duim en een andere collega liep (lichte) verwondingen op aan zijn gezicht tijdens een aanhouding in Geldrop.

Drukke nacht

Stijn van Griensven (Hoofd Operatiën politie Oost-Brabant) kijkt terug op een drukke nacht:’ Een aantal ernstige vuurwerkongevallen en branden, en veel vuurwerkoverlast. Maar we waren goed voorbereid en daardoor ook snel op de plekken waar het nodig was. Maar het is onacceptabel dat onze collega’s en hulpverleners zoals brandweer of handhavers vuurwerk naar zich toe gegooid kregen of met geweld geconfronteerd werden.’