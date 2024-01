Man gewond bij steekincident; verdachte aangehouden

Beide mannen maakten onderdeel uit van een groepje mensen dat een feest vierde in de woning. Om nog onbekende redenen sloeg de sfeer echter om en ontstond er een ruzie. Daarbij zou de verdachte het slachtoffer met een scherp voorwerp hebben gestoken in zijn been. De gealarmeerde politie kon de verdachte direct aanhouden in de woning zelf. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling.

De politie doet nog verder onderzoek naar het steekincident. Daarbij zijn we ook op zoek naar een specifieke getuige: het betreft een vrouw die kort na het incident de woning heeft verlaten. We komen graag met haar in contact of met mensen die mogelijk deze vrouw hebben zien weglopen kort na 03.00 uur. Laat het ons weten via onderstaande contactmogelijkheden.