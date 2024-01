Politie onderzoekt schietincident

De bewoners van een woning aan die straat kregen in de loop van de nacht tot twee keer toe bezoek van vooralsnog onbekende mannen. Rond 1.00 uur kwam een man aan de deur van de woning en bedreigde de bewoner. Die kreeg een klap en de ruiten van zijn voordeur werden vernield. De bewoner wist zijn voordeur te sluiten en de man ging er vervolgens vandoor. Hij stapte in bij een tweede man die in een auto bij de woning zat te wachten.

Rond 2.30 uur kwamen er twee mannen naar de woning en bedreigden de daar aanwezige mensen. Daarbij lieten zij ook een vuurwapen zien. Omdat de man die eerder bedreigd was op dat moment niet aanwezig was, vertrok het tweetal uiteindelijk weer. Buiten op straat werd wel nog eenmaal in de lucht geschoten met het vuurwapen. Niemand raakte uiteindelijk gewond.

Onderzoek

Uiteraard nemen we dit incident zeer serieus en is er een onderzoek opgestart. Mogelijk ligt de aanleiding voor de latere incidenten in een woordenwisseling die kort na middernacht plaats vond. De man sprak toen een groepje jongeren aan die vlak voor zijn woning vuurwerk aan het afsteken waren. Daarbij werd vanuit de jongeren ook vuurwerk richting de bewoner gegooid voordat zij er vandoor gingen. Ook hierbij raakte niemand gewond.

Getuigen

De politie kijkt onder andere of er bruikbare camerabeelden zijn en er is technisch onderzoek verricht. We zijn ook op zoek naar getuigen. Iedereen die ons iets meer kan vertellen over de eerdere woordenwisseling of de latere incidenten, kan contact met ons opnemen. Dat kan via onderstaande manieren.

Signalement

Van de twee mannen is een summier signalement bekend.