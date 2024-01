Politie zoekt camerabeelden in en rond Landgraaf geweldsincident Geleen

Afgelopen dinsdag werd hiervoor een 32 jarige man uit Nuth aangehouden. Het rechercheteam heeft aanwijzingen dat een voertuig dat mogelijk betrokken is bij de schietpartij voorafgaand en na het schietincident in Landgraaf is geweest. Echter de locatie van dit voertuig is nog niet geheel duidelijk. Daarom is het team op zoek naar beelden van 23 december tussen 15.30 uur en 16.45 uur en tussen 17.30 uur en 18.00 uur. Het gaat om beelden van een zwarte Opel Corsa in Landgraaf, inclusief Nieuwenhagen en Ubach over Worms.



Uiteraard zijn tips van mensen die iets bijzonders hebben gezien hebben tussen 17.00 en 17.30 uur op of in de omgeving van de Markt in Geleen, ook welkom.

Heeft u informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek, neemt u dan contact op via 0900-8844 of via de tiplijn 0800-6070. Natuurlijk kunt u ook anoniem melden via 0800-7000. Informatie kan ook gedeeld worden via een vertrouwelijk gesprek met Team Criminele Inlichtingen. Geef dit bij het contact met de politie direct aan.