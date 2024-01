Aantal geweldsdoden daalt in 2023

Rotterdam voert in 2023 de lijst aan met elf dodelijke geweldsslachtoffers. Daarna volgen Amsterdam (tien slachtoffers) en Den Haag (negen). De meeste moorden (37) werden in Zuid-Holland gepleegd. Noord-Holland noteerde 28 moordzaken, Gelderland 19 en Noord-Brabant 17. Zowel Friesland, Groningen als Flevoland kregen met één dodelijk geweldsincident te maken. Het cijfer van 128 geweldsdoden kan overigens nog naar beneden worden bijgesteld, omdat een aantal zaken nog in onderzoek is.

Moordmaanden

De meeste doden vielen in maart en december, met elk zeventien slachtoffers. Door femicide (partnergeweld) kwamen 26 vrouwen om het leven. Dodelijke incidenten vonden vooral plaats in de relationele sfeer.

Daders

In vijf geweldsdelicten zijn tieners verdachten. De jongste verdachte is 13 jaar oud en wordt samen met een 15-jarige jongen vervolgd voor het doden van een 42-jarige man op 27 augustus in Amsterdam.



In het overgrote deel van de zaken zijn verdachten gearresteerd of in beeld. Er zijn nog vier zaken onopgelost. Het gaat om de liquidatie van Rishi Rampadarath in Houten op 20 april, de dood van de Poolse Rafal in Bunschoten-Spakenburg op 31 oktober, de zaak van Pedro Raymundo Barros die werd doodgeschoten op 11 december in Arnhem en de nog onbekende dode man die op 16 december langs het Heusdensch Kanaal in Nederhemert werd gevonden.