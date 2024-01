Woningbrand Dieren: politie zoekt getuigen en camerabeelden

Nadat de brandweer de brand geblust heeft, zijn we direct een onderzoek gestart. Vooralsnog kan brandstichting niet worden uitgesloten. Om meer duidelijkheid te krijgen over wat er gebeurd is, vragen we om contact op te nemen, indien:

Je in de nacht van maandag 1 op dinsdag 2 januari tussen 01.45 en 02.15 uur aan of in de omgeving van de Thorbeckestraat iets opvallends hebt gezien. Denk aan personen, voertuigen of andere afwijkendheden;

Je tussen 01.45 en 02.15 uur in (de omgeving van) de Thorbeckestraat woont of was en over camerabeelden beschikt en dit nog niet bij ons hebt gemeld;

Je tussen 01.45 en 02.15 uur in (de omgeving van) de Thorbeckestraat reed en over dashcambeelden beschikt en dit nog niet bij ons hebt gemeld;

Je filmopnames hebt gemaakt van de brand

Informatie en/of camerabeelden delen

Als je informatie of camerabeelden hebt, laat het dan zo snel mogelijk weten. Ook als je twijfelt of jouw informatie bijdraagt, vragen we je om het door te geven. Alle informatie, hoe onbelangrijk het misschien ook lijkt, kan belangrijk zijn in het onderzoek.