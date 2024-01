Politie onderzoekt vondst overleden vrouw

Een mobiel medisch team verleende eerste hulp aan de 55-jarige man. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een 34-jarige vrouw werd in een woning aangetroffen. Zij was overleden.

De man is inmiddels aangemerkt als verdachte en is in het ziekenhuis aangehouden. Hij zit in volledige beperkingen.

Het onderzoek gaat onverminderd door.