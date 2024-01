Fietser overleden bij verkeersongeval in IJmuiden

IJmuiden - De politie kreeg dinsdag 2 januari rond 08.30 uur een melding van een ernstig ongeval aan de Dokweg/Havenkade in IJmuiden. Hierbij is een fietser in aanraking gekomen met een vrachtwagen. Het slachtoffer, een 22-jarige vrouw uit de gemeente Velsen, is hierbij komen te overlijden. De politie onderzoekt de toedracht van het verkeersongeval.