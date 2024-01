Getuigenoproep balkonbrand (kind zwaargewond)

Rond 00:30 uur kwam er bij de Meldkamer een melding binnen van een brand aan de Admiraliteitslaan. De brandweer wist de brand te blussen en kon voorkomen dat het flatgebouw ontruimd moest worden. Een 2-jarig kind dat in de woning aanwezig was, raakte ernstig gewond en werd naar het ziekenhuis vervoerd. Het kind maakt het naar omstandigheden goed en is buiten levensgevaar.



Getuigenoproep

De politie onderzoekt de toedracht en oorzaak van de brand. Mogelijk heeft vuurwerk hierbij een rol gespeeld. Heb jij iets gezien of heb je informatie die ons kan helpen? Mogelijk heb je camerabeelden in de buurt of (nabije) omgeving van de flat? We zijn specifiek op zoek naar camerabeelden tussen 31 december 2023 23:00 uur en 1 januari 2024 01:00 uur. Beschik jij over relevante informatie? Meld dat dan bij ons door te bellen naar 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Alle tips zijn zeer welkom!