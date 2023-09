Omschrijving

De Hoofdofficier van Justitie van het arrondissementsparket Midden-Nederland vraagt uw aandacht voor het volgende:

Vanwege een dodelijk steekincident in Utrecht is de politie dringend op zoek naar Tornike Manvelidze. Tornike is 28 jaar oud en afkomstig uit Tbilisi in Georgië.

De politie verdenkt de 28-jarige man ervan op dinsdag 19 september betrokken te zijn geweest bij het dodelijke steekincident. Het incident vond dinsdagavond rond 18.00 uur plaats in een hotel aan de Helling in Utrecht. Eén slachtoffer, een 32-jarige man uit Georgië, raakte daarbij ernstig gewond en overleed later in het ziekenhuis. Het is onbekend waar Tornike Manvelidze momenteel verblijft. Daarom wordt een recente foto en zijn identiteit vrijgegeven.

De verdachte heeft een licht getinte huidskleur, is niet erg lang en heeft een slank postuur. Hij heeft bruin haar, bruine ogen en een donkere baard. Dinsdagavond droeg hij donkere of zwarte kleding. Denkt u te weten waar hij zich bevindt of heeft u andere informatie? Bel dan met de opsporingstiplijn op 0800-6070. Ziet u Tornike Manvelidze? Benader hem dan niet zelf, maar bel direct de politie op 112.

Informatie kan ook gedeeld worden via Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000 en via Meld Misdaad Anoniem. Of via onderstaand tipformulier. Hier kunt u ook beelden uploaden.