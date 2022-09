Yvonne Plasmans dood teruggevonden

Op maandag 26 juni wordt ze in het bos achter een camping aan de Kerkveldweg te Rimburg (gemeente Landgraaf) gevonden. Ze is door geweld om het leven gebracht. Haar familie zoekt na al die jaren nog steeds naar antwoorden. Waar is Yvonne na 15 juni 1989 geweest? Met wie was ze samen? Wie heeft haar om het leven gebracht? Waarom?

Deze zaak stond centraal op de Cold Case kalender, editie 2019, week 25. Heeft u informatie? Geef dit dan door.