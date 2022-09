Cafer Güngör doodgeschoten in deuropening

Na een korte woordenwisseling horen buurtbewoners schoten. Ook zien ze twee mannen wegrennen. Zijn vrouw vindt Cafer liggend in de gang, hevig bloedend. Als de ambulance komt, is haar man al overleden. Cafer werkte tot kort voor zijn dood als slager in een Turkse winkel.Twee mannen werden aangehouden. Omdat er te weinig bewijs was dat zij verantwoordelijk waren voor de dood van Cafer Güngör, werden ze weer vrij gelaten. Waarom moest Cafer dood en wie heeft de schoten gelost? De familie hoopt dat u het antwoord weet.

De zaak stond centraal op de Cold Case kalender, 2019, week 26.