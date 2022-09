Mike Duif in huis doodgeschoten

Mike werkte bij het computerbedrijf Hewlett Packard (HP), maar is daar ontslagen. Daarna is hij in computers en computeronderdelen gaan handelen. In de nacht voor zijn dood is Mike met vrienden in discotheek Baccarain Hilversum geweest.

Na sluitingstijd (05.00 uur) zet hij vrienden thuis af. Daarna is hij op het Zandpad in Utrecht geweest. Hij zei dat hij coke wilde halen. Rond 07.00 uur zet Mike de laatste vriend thuis af. Rond 09.30 uur lag Mike in bed en is door een medebewoner gezien. Deze medebewoner komt tegen 19.00 uur weer thuis. Hij ziet dat het hele huis overhoop is gehaald. In de keuken vindt hij het lichaam van Mike. Wie heeft Mike Duif vermoord?

Deze zaak stond centraal op de Cold Case kalender, 2019, editie september. Familie en vrienden willen graag weten wat er met Mike is gebeurd.