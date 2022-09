Wie sloeg Marcel Carton dood?

Uit onderzoek blijkt dat Marcel is doodgeslagen. In het appartementencomplex waar hij woonde, treft de politie veel bloedsporen aan. Ook worden er sporen gevonden in het Valkenbergpark, waaronder een rode sjaal en bloedsporen. Het is bekend dat Marcel homoseksueel was en dat hij jongens oppikte in het Valkenbergpark. Wie heeft Marcel doodgeslagen? Wie kan meer vertellen over de laatste uren van Marcel? Met wie was Marcel in het Valkenbergpark op woensdagavond?

Deze zaak stond centraal op de Cold Case kalender, editie 2020, week 18. Heeft u meer informatie? Laat het alstublieft weten.