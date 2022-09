Simone Riedel met veel geweld gedood

Simone is met veel geweld om het leven gebracht. Een dag eerder is Simone voor het laatst gezien in Heerlen. Ze werkte er als prostituee en was verslaafd aan drugs. Tijdens het onderzoek krijgt de politie meerdere personen in beeld. Toch is deze gruwelijke zaak nog niet opgelost. Nabestaanden zijn nog altijd in onzekerheid over water is gebeurd. Heeft u een idee? Geeft u dit alstublieft door.

Deze zaak stond centraal op de Cold Case kalender, editie 2019, week 44