Nadia Mehallaoui in het bos gedumpt

Nadia woonde in de omgeving van Heerlen. Haar lichaam werd enkele tientallen kilometers verderop gevonden in een bosgebied rondom Maria Hoop (Midden-Limburg). In en rond Heerlen werden meer jonge en kwetsbare vrouwen zoals Nadia op een gruwelijke manier omgebracht. De daders zijn misschien nog in leven en lopen vrij rond. Veel mensen willen weten wie Nadia heeft gedood en gedumpt.

Deze zaak stond centraal op de Cold Case kalender, editie 2019, week 28. Heeft u informatie over wat er is gebeurd? Geeft u dit dan door.