Ilona Quaedflieg omgebracht en achtergelaten

Ze is door geweld om het leven gebracht en achtergelaten in een bos aan de Ouverbergstraat in Brunssum. Dit bos maakt deel uit van het natuurgebied Brunssummerheide in Zuid-Limburg. Ilona was prostituee en verslaafd aan drugs. Zij zwierf vaak door het centrum van Heerlen. Daar pikte ze mannen op om haar drugsverslaving te bekostigen. Haar ouders weten nog altijd niet wat er met hun dochter gebeurd is. Zij hebben veel vragen. Kunt u hen aan antwoorden helpen?

De zaak stond centraal op de Cold Case kalender, editie 2017, week 43.