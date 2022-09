Samira van de Wal gedood en gedumpt

Ze verdiende haar geld als prostituee. Lange tijd was niet duidelijk waar Samira was. Bijna twee jaar later, op vrijdag 6 mei 2005 wordt haar lichaam teruggevonden in het natuurgebied Prickenis Terworm in Heerlen. Wie weet waar Samira van de Wal na 11 juli 2003 is geweest? Met wie was zij samen?

Deze zaak stond centraal op de Cold Case kalender, editie 2019, week 19. Wie kan verantwoordelijk zijn voor haar dood?