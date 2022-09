Muhammed Erdogan in eigen winkel doodgestoken

Navigatie binnen het dossier De zaak

Op woensdag 1 oktober 2003 rond 18.00 uur werkt Muhammed Erdogan in de schoenenwinkel van zijn vader. De winkel heet BETA en ligt aan de Katendrechtse Lagedijk in Rotterdam. Muhammed is op dat moment alleen in de schoenenwinkel. Tegen sluitingstijd komt een onbekende man de winkel binnen. Deze man steekt Muhammed, vermoedelijk met een mes.

De dader vlucht daarna de winkel uit. De zwaargewonde Muhammed volgt hem. Terwijl Muhammed naar buiten loopt, gilt hij en grijpt naar zijn borst. Kort hierna overlijdt hij ter plekke aan zijn verwondingen. Misschien was deze aanval op Muhammed een roofoverval. Na al die jaren heeft de familie van Muhammed nog steeds veel vragen. Kunt u hen aan antwoorden helpen? Deze zaak stond centraal op de Cold Case kalender, editie 2020 week 37. Heeft u informatie? Laat het alstublieft weten.