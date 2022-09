Roeland Oosten verdronken na ruzie

De politie gaat er naartoe. Getuigen vertellen dat er iemand in het water is geduwd. Er wordt gezocht bij de aangemeerde woonboten. Ook een duikploeg van de brandweer komt zoeken. Even later wordt het lichaam van de 31-jarige Roeland Oosten gevonden. Hij is door verdrinking om het leven gekomen. Zoveel jaren later is nog altijd niet duidelijk wat er precies gebeurd is en wie bij de ruzie betrokken waren. De familie van Roeland wil dat graag weten. Kunt u hen helpen?

De zaak stond centraal op de Cold Case kalender, editie 2020, week 33. Heeft u informatie? Laat het alstublieft weten.