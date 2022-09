Wie vermoordde Sheikmoes Sindy uit Tilburg?

Sheikmoes is een 24-jarige man uit Tilburg. Al snel is duidelijk dat Sheikmoes door vuurwapengeweld om het leven is gekomen. In de onbewoonde woning treft de politie ook een hennepkwekerij aan. Het is bekend dat Sheikmoes hennepkwekerijen leegroofde en daarbij vuurwapens gebruikte. Tijdens een groot onderzoek komen meerdere verdachten in beeld, maar helaas is het nooit helemaal duidelijk geworden wat er precies is gebeurd op 24 juli 2007 aan de Nederheide. Ook is niet bekend wie Sheikmoes heeft vermoord.

Deze zaak stond centraal op de Cold Case kalender, editie 2020, week 26. Heeft u meer informatie over deze zaak? Laat het alstublieft weten.