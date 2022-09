Harrie Schrievers overval met dodelijke afloop

Een van de daders bedreigt de echtgenote met een vuurwapen. Een tweede dader rent direct naar de eerste etage. Hij treft daar de 53-jarige Harrie aan. De dader roept iets tegen hem. Hierna klinken enkele schoten. Harrie Schrievers wordt geraakt en overlijdt ter plaatse. De daders doorzoeken de woning en nemen spullen mee. De politie vindt in het huis een hennepkwekerij. Het is niet bekend of er een verband is tussen de kwekerijen de overval. De drie daders zijn nog altijd niet gevonden. Weet u meer over deze overval?

Deze zaak stond centraal op de Cold Case kalender, editie 2019 week 32. Weet u wie de daders zijn? Geef dit dan door.