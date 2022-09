Diemen: Studente in eigen kamer vermoord

Ellen studeerde en had veel sociale contacten. Naast haar studie werkte zij in de studentensociƫteit Het Trefpunt. Een vriendin die in dezelfde flat woonde, is de laatste die Ellen in levende lijve gezien heeft. Dat was op woensdag 23 augustus 1989 om 22.00 uur. Ellen stond toen in de deuropening van haar eigen kamer. In de tijd rond de moord stond de flat tot aan het dak in de steigers vanwege een renovatie. Tot op de dag van vandaag is niet bekend wie Ellen vermoord heeft. Wie heeft tips om deze zaak op te lossen?

Voor deze zaak is ook aandacht gevraagd op de Coldcase kalender editie 2017, maand augustus. Tips zijn nog steeds welkom.