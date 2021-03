De moord op de Indiaan

Hans Schonewille is in 1999 voor veel Leidenaren een bekend figuur. Hans, door bekenden ‘de Indiaan’ genoemd, is onder meer actief in de Leidse horecawereld. De avond voordat zijn lichaam wordt aangetroffen, vertrekt Hans vanaf zijn huis in Leiden. Zijn blauwe Opel Omega wordt in de nacht van 10 op 11 juni brandend aangetroffen op een parkeerplaats aan de Hondsdrafzoom in Leiderdorp. Het lichaam van Hans wordt enkele uren later gevonden in Aarlanderveen. Hij laat een vrouw en meerdere kinderen na. Ondanks intensief onderzoek en plaatsing op de coldcasekalender in 2017 is deze moord nooit opgelost.

De podcast

Nabestaanden van Hans Schonewille worstelen nog dagelijks met de onzekerheid over wat Hans precies is overkomen, waarom en wie daarvoor verantwoordelijk is of zijn. In de podcastserie spreken Babs Assink en Lammert de Bruin (makers van o.a. ‘De Showbizzmoord’) met nabestaanden en politiemensen die de afgelopen jaren aan het onderzoek hebben gewerkt.

Lammert de Bruin: ‘Het is een hele interessante zaak over een man met een bijzonder verhaal. Het leven van Hans Schonewille zou zo uit een spannend jongensboek kunnen komen. Hij begaf zich in verkeerde kringen en handelde in schimmige zaakjes. Toch was hij meer dan alleen een crimineel. Na zijn dood bleef zijn familie dan ook achter met een heleboel onbeantwoorde vragen. Hopelijk kunnen we met de podcast bijdragen aan het oplossen van deze zaak.’

De afleveringen van de podcast zijn de komende 6 dinsdagen vanaf 20.00 uur te beluisteren op www.opsporingverzocht.nl/podcast en via de bekende podcast-apps.



Beloning van 30.000 euro

Ook het coldcaseteam in Den Haag hoopt dat de podcastserie mensen met informatie over de zaak over de streep zal trekken om naar de politie te stappen. Rechercheurs zijn ervan overtuigd dat meerdere mensen weten wie betrokken is of zijn bij de dood van de Indiaan. De hoofdofficier van justitie in Den Haag looft een beloning van 30.000 euro uit voor de tip die leidt tot een ontknoping.

Cold cases: nieuwe aanpak

Met de campagne ‘Het is nooit te laat om te praten’ brengt de politie onopgeloste zaken onder de aandacht bij het grote publiek. In de campagne doet de politie een dringend beroep op mensen die over informatie beschikken over een cold case. Politieonderzoek wijst uit dat daders van levensdelicten vaak in hun omgeving vertellen wat zij hebben gedaan.

Weet u meer?

Misschien heeft u iets gehoord of gezien dat verband houdt met deze zaak maar twijfelt u of het verstandig is contact op te nemen met de politie. Misschien heeft u informatie die u al jaren bij zich draagt en bent u bang hiervoor zélf vervolgd te worden. U hoeft zich daar geen zorgen om te maken: het niet delen van die informatie is niet strafbaar. Het kan zwaar zijn om rond te lopen met informatie over een onopgelost misdrijf. Weet dat het nooit te laat is om te praten, onze rechercheurs gaan graag met u in gesprek. Uw informatie kan van groot belang zijn en kan wellicht een einde maken aan de onzekerheid van nabestaanden.

Informatie over een cold case doorgeven

Informatie doorgeven aan de politie kan op verschillende manieren: