Lichaam in auto aangetroffen

De politie is direct na het aantreffen van de auto gestart met een onderzoek. Dat onderzoek richtte zich eerst op het vaststellen van de identiteit van het slachtoffer, de doodsoorzaak en hoe de auto half in het Stieltjeskanaal terecht is gekomen. Daarnaast is sporen- en buurtonderzoek verricht. Ook is een passantenonderzoek gehouden. In de maanden daarna heeft de politie diverse opsporingsmiddelen ingezet, maar dat heeft tot nu toe nog niet geleid tot een aanhouding.

Wie was Ralf Meinema?

Ralf Meinema, 31 jaar oud geworden, was de tweede van vier kinderen. Het gezin werd grootgebracht in Nieuw-Dordrecht. Ralf hielp vaak mee op de boerderij in Erica waar zijn vader destijds bedrijfsleider was. Sinds enige tijd had Ralf zijn eigen woning in Klazienaveen die hij grotendeels zelf verbouwd had. Ralf was een harde werker. Als ZZP’er was hij voornamelijk werkzaam op het boerenbedrijf van zijn vader en in de agrarische sector. Zowel thuis als op zijn werk staat hij te boek als netjes en betrouwbaar.

Ralfie, zoals hij door zijn vrienden en familie ook wel werd genoemd, wordt omschreven als een jongen met een lief en goed karakter. Ralf was geliefd in zijn directe omgeving en ging met veel mensen om. Hij was sociaal zeer actief, binnen een relatief kleine, hechte groep en gemeenschap. Ralf was iemand die altijd voor je klaar stond. Van ruzie en conflict hield hij niet. Wel kon hij slecht tegen onrecht, was hij makkelijk over te halen en goed van vertrouwen.

Bekende informatie

In dit dossier leest u wat wij als politie tot nu toe gedaan hebben. Ook delen we specifieke informatie die naar voren is gekomen tijdens het onderzoek. Vanwege het opsporingsbelang maken we in dit stadium niet alle details bekend. Sommige informatie weet immers alleen de dader. Deze zogenaamde daderinformatie dient als bewijsmateriaal in het onderzoek.

Ideeën

Heeft u een idee wat er gebeurd zou kunnen zijn met Ralf? Of weet u wie verantwoordelijk zou kunnen zijn voor zijn dood? Laat al uw informatie achter via het tipformulier onderaan deze pagina. Of neem telefonisch contract op met de politie in Noord-Nederland via 0900-8844 (hier kunt u zonder uw naam te noemen ook vragen om een vertrouwelijk gesprek) of met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Uw tips, vragen en suggesties worden elke dag bekeken door een speciaal team. Waar mogelijk wordt een terugkoppeling op de reacties toegevoegd aan dit dossier.