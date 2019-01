Moord op drugsverslaafde

Politiemensen namen een kijkje in zijn appartement aan de Hooimarkt 8 in Haarlem. Die troffen het lichaam van Dick Schaap aan in zijn badkamer. Hij bleek door geweld om het leven te zijn gebracht. Dirk Schaap was een alleenstaande man. Hij was een bekende in het drugswereldje en kreeg thuis regelmatig bezoek van andere druggebruikers.

Dirk Schaap had een zus. Zij wil uiteraard erg graag dat de moord op haar broer wordt opgelost. Kunt u haar helpen?