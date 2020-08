8-jarige Manon Seijkens vermoord

De ouders van Manon waren gescheiden en Manon woonde bij haar moeder in Helmond aan de Marslaan. Die straat ligt vlakbij het Helmonds kanaal, in de volkswijk De Eeuwsels. Manon was veel op straat en was volgens sommigen een brutaaltje.

Manon bleek door een misdrijf om het leven te zijn gebracht en is vermoedelijk ook seksueel misbruikt. Haar lichaam werd gevonden op een paar honderd meter van haar huis. In 1998 werd een man aangehouden, maar in hoger beroep vrijgesproken. Het is dus nog steeds niet bekend wie Manon gedood heeft.