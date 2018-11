Cold case Martin de Bruijn

Hij vond dit vreemd, omdat Martins auto wel voor de deur geparkeerd stond. Bovendien stond er een raam aan de voorzijde van zijn flatwoning open. De buurman besloot die bewuste woensdag 22 november een kijkje te gaan nemen in de woning van Martin aan de Westenbergstraat. Omdat Martin aan astma leed, was de buurman bang dat hij misschien ziek was geworden. Hij klom op een ladder naar het geopende raam en zag tot zijn grote schrik het stoffelijk overschot van Martin in een grote plas bloed liggen. Tussen vrijdagavond 17 november en de dag van het vinden van zijn lichaam op 22 november hadden diverse mensen uit zijn omgeving geprobeerd Martin telefonisch te bereiken. Zij kregen slechts zijn stem op het antwoordapparaat te horen.

Scenario's

In 1995 is er uitvoerig onderzoek gedaan naar wat er met Martin gebeurd kon zijn. In grote lijnen houdt het rechercheteam rekening met twee scenario's. Het eerste is dat Martins dood mogelijk iets met zijn privéleven te maken heeft gehad. Hij had een turbulent liefdesleven en had destijds verschillende relaties. Het is dus mogelijk dat in die tijd een ruzie in de privésfeer erg is geëscaleerd. De recherche wil nog steeds spreken met iedereen die hen kan vertellen of een conflict in de relationele sfeer daadwerkelijk iets met Martins dood te maken heeft gehad.

Contacten uit het verleden

Als bijverdienste zat Martin in de handel van met name gestolen kleding en parfum. Hij deed ook regelmatig mee aan pokeravonden waar om veel geld werd gespeeld. Het is niet uit te sluiten dat hij binnen deze wat schimmige wereld mogelijk met iemand problemen heeft gehad. Het onderzoeksteam komt graag in contact met mensen die Martin vanuit de handel of van het pokeren kenden en weten met wie hij problemen had. Dat zijn mensen die in 1995 misschien niet met de politie konden of wilden praten, omdat ze toen zelf ook nog in die wereld zaten. Voor hen is het belangrijk om te weten dat de recherche nu niet geïnteresseerd is in diefstallen uit de jaren negentig, maar dat het nu gaat om de dood van Martin de Bruijn en informatie over zijn moordenaar en het motief.