Geert de Raeymaeker doodgeschoten

Geert woonde in Boom in België. Hij had daar een vleesverwerkend bedrijf. De man die gewond raakte, is een vriend van Geert en eigenaar van het huis waar de schietpartij plaatsvond. Deze man is als verdachte aangehouden, maar na een paar dagen weer vrijgelaten. Er was onvoldoende bewijs.



De vader van Geert wil graag weten wie zijn zoon gedood heeft. Kunt u hem helpen?