Vera van der Lee - van Soldt vermoord in eigen huis

Daar vindt de politie Vera, een weduwe van 48 jaar. Zij is vermoord. Het lijkt erop dat het huis is doorzocht. Vera woont alleen en heeft zowel privé als zakelijk met nogal wat mannen contact. Die mannen zoeken contact met haar via seksadvertenties. Zij ontvangt hen in haar eigen huis, maar bezoekt deze klanten ook wel bij hen thuis. Het huis van Vera is een zogenaamde doorzonwoning in een keurige buurt in Papendrecht aan de Henri Polakstraat. De familie weet nog altijd niet waarom Vera vermoord is. Wie heeft deze laffe moord op zijn geweten?

De zaak heeft ook aandacht gekregen op de Cold Case kalender, 2020, maandad juni. Weet u meer over deze zaak? Laat het alstublieft weten.