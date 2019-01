Babylijkje gevonden in het riet

Het is een jongetje dat levend is geboren. Het lichaampje zit in een plastic draagtas van V&D. De kleuren van de tas zijn blauw, geel en oranje. De tas ligt in het riet onderaan de spoorbrug over het Drongelens kanaal en de Vlijmenseweg. Daar vlakbij liggen het vroegere kantoor van het elektriciteitsbedrijf PNEM en de Koning Willem I kazerne.