Moord op Tamara Plehn (30) in Berghem

Het leven van Tamara verloopt niet altijd makkelijk. Ze groeit op in Oss met alleen haar moeder en twee broers en twee zussen. Haar ouders zijn uit elkaar gegaan toen ze nog heel klein was. Ondanks de tegenslagen blijft Tamara optimistisch en daadkrachtig. Trots is ze op het appartement dat ze voor zichzelf en haar dochtertje regelt in Berghem, naast Oss, aan Het Reut, een rustige straat in een nieuwbouwwijk. Vanaf december 2011 gaat ze er wonen.



School

Sinds maart 2013 zit Tamara, die productiewerk doet in de vleesindustrie, vanwege gezondheidsklachten in de ziektewet. Ze maakt plannen om te gaan studeren en heeft een nieuwe vriend. De fatale ochtend van donderdag 28 maart is haar vriend bij haar en blijft thuis als Tamara ergens rond 08.15 uur haar dochtertje naar school brengt. Niet veel later moet Tamara Plehn alweer zijn teruggekomen. Onduidelijk is of ze die ochtend nog haar hondjes heeft uitgelaten.



Motief

Het is nog niet duidelijk waarom Tamara vermoord is. Het kan iets in de persoonlijke sfeer zijn, want het lijkt niet om een roofmoord te gaan. Maar alle scenario’s staan nog open, ook na 5 maanden onderzoek.



Getuigen

De politie heeft nog niet veel getuigen gesproken. Dat komt omdat Het Reut een heel rustige straat is, zeker op dat vroege tijdstip. Bovendien was het op donderdagochtend 28 maart erg koud en bleven mensen als het even kon liever binnen. De politie hoopt daarom nog steeds mensen te spreken die daar bij het appartementencomplex aan Het Reut in Berghem iets gezien hebben, die een man of bijvoorbeeld een auto is opgevallen of iets anders wat met de zaak te maken kan hebben.



Praten

Misschien wordt er in bepaalde kringen over deze zaak gepraat. Als mensen via via iets over deze moord hebben gehoord of nu pas verbanden leggen, dan hoort de politie dat heel graag.



Buurtbewoonster

Op donderdagochtend 28 maart laat een buurtbewoonster haar hond uit op het trapveldje in de nieuwbouwwijk waar ook Tamara Plehn woont. Langs de Spaanderstraat ter hoogte van het grasveldje ziet de vrouw een grijze Volkswagen Polo geparkeerd staan. Er zit een man met een petje op de bestuurdersstoel.



Oog in oog

Op dat moment schiet een andere man een paar honderd meter verderop Tamara Plehn dood. De vrouw loopt nog steeds over het grasveldje. De man die vermoedelijk zojuist Tamara heeft neergeschoten loopt haar tegemoet en vlak langs haar heen. De buurtbewoonster weet niet wat er net is gebeurd en ze zojuist oog in oog heeft gestaan met vermoedelijk Tamara’s moordenaar.



Volkswagen Polo

De vrouw heeft gezien dat hij in de richting van de Volkswagen Polo liep. Zij zag dat in het kenteken de lettercombinatie LL zat. Die Polo was haar opgevallen omdat de Spaanderstraat daar doodloopt en er normaal gesproken weinig verkeer is. De politie wil graag weten wie de grijze Polo nog meer in Berghem of omgeving heeft gezien en ook wie er op dat moment in die auto zaten.



Vlucht

Ze ziet dat de Polo wegrijdt in de richting van de Julianastraat.



Dader

De politie is er zo goed als zeker van dat de man die zij zag de moordenaar van Tamara was. Het is een man met een getinte huidskleur en hij is tussen de 20 en 35 jaar oud. Verder is hij relatief lang, tussen de 1.80m en 1.90m.



Verdachte auto

Op 28 maart, iets na 08.30 uur, rijdt een man over de Berghemseweg richting Berghem en ziet op de andere rijbaan een waarschijnlijk lichtblauwe Volkswagen Polo die met hoge snelheid vanaf Berghem langs het gehucht Koolwijk in de richting van Herpen rijdt. Die auto reed heel roekeloos terwijl het daar redelijk druk was. De politie komt graag in contact met andere automobilisten die de lichtblauwe Polo toen hebben gezien.



Apeldoorn en Vaassen

De politie heeft informatie dat beide Volkswagen Polo’s na de moord op Tamara in het oosten van Nederland zijn gezien in de buurt van Apeldoorn en Vaassen.