Vrouw door messteken gedood

Marja woonde met haar vriend in een huisje aan de Bonairestraat in Enschede. Ze was vrolijk en lief, maar ook verward. Soms dacht ze ook dat er mensen waren die het op haar gemunt hadden, maar ondanks haar angsten, was ze nooit agressief.



Op zaterdag 29 december 2012 stapt Marja met haar fiets op de trein vanuit Enschede naar het net over de Duitse grens gelegen plaatsje Gronau. Ze checkt in bij hotel Fritz aan de Enschederstrasse. Ze blijft er twee nachten, ze is volgens de manager duidelijk angstig en vertelt aan verschillende mensen dat iemand haar achtervolgt. Op maandagochtend 31 december vertelt de manager aan Marja dat een Nederlandse man naar het hotel gebeld heeft en naar haar vroeg. Marja schrikt hevig en halsoverkop vertrekt ze.



Station Enschede

Rond 11.10 uur die ochtend wordt Marja gefilmd door bewakingscamera's van station Enschede. Ze heeft nog steeds haar fiets bij zich met onder de snelbinders een grijs koffertje, om haar schouders een rugzakje en om haar hals een klein zwart tasje waarin haar geld zit. Ze gaat niet naar huis, maar ze koopt een enkele reis Oss.



Café

Tegen 16.00 uur gaat Marja een café in de Molenstraat binnen. Ze praat daar weer met verschillende mensen die ze vertelt dat ze in de problemen zit. Weer vraagt ze of iemand een goedkope overnachtingsplek voor haar weet. Maar ze laat ook weten dat ze van plan is die avond naar België te zullen gaan omdat overnachten daar goedkoper is. Nadat Marja het café verlaten heeft spreekt ze in de buurt van de Molenstraat weer een aantal mensen aan. Ze lijkt steeds meer in paniek als ze vertelt op de vlucht te zijn en echt voor haar leven te vrezen.



Cafetaria Oostwal

Tussen 18.00 uur en 20.30 uur wordt Marja nog op verschillende plekken in Oss gezien. Ze blijft mensen aanspreken en ook probeert ze een aantal keer iemand te bellen. Tegen 20.30 uur zet ze haar fiets voor de deur van cafetaria Oostwal en gaat naar binnen. Om 21.00 uur vertrekt ze daar weer.



Onbekende locatie

De politie weet niet waar Marja tussen 21.00 uur en 03.00 uur was. Het kan zijn dat ze in die periode misschien ergens binnen is geweest In een café of bij iemand thuis. Mogelijk heeft zij van iemand een lift gekregen of heeft zij een kerk bezocht. Maar misschien heeft ze zich ook wel ergens in haar eentje schuil gehouden. Ook mensen die haar op andere tijdstippen die nacht hebben gezien wil de politie graag spreken.



Tankstation Tango

Omstreeks 03.10 uur die nacht wordt Marja dan een stuk verderop gefilmd door bewakingscamera’s van tankstation Tango aan de Singel 1940-1945, een zijstraat van de Megemsebaan. Het lijkt erop dat Marja vervolgens teruggelopen is naar de Megemsebaan en dat ze toen waarschijnlijk de Osseweg is ingeslagen.



Berghem

Na een kilometerslange wandeltocht midden in de nacht, komt ze in het plaatsje Berghem terecht. Verschillende mensen zien Marja tussen ongeveer 04.30 uur en 06.15 uur die ochtend door Berghem lopen. Ze spreekt weer verschillende mensen aan, sommigen denken dat ze dronken is. Ze is doodmoe vertelt ze, omdat ze uren heeft rondgelopen en vraagt de weg naar het station. Voor het station moet ze in Oss zijn, zo wordt haar verteld. Een lange weg lopen, terug over de Osseweg.



Plek koffertje

Rond 06.55 uur werd Marja voor het laatst gezien toen ze via de fietsersbrug in het parkje langs de Berghemseweg in Oss terecht kwam. Opvallend is dat even na 07.00 uur iemand net voorbij de fietsersbrug in dat parkje vermoedelijk Marja’s koffertje heeft zien staan. Drie en een half uur later werd Marja verderop bij de woning aan de Berghemseweg gevonden.



Koffertje

Vlak daarna is ook haar koffertje gevonden, maar dat lag toen op weer een andere plek in het parkje. Het koffertje was toen geopend en een deel van Marja’s spullen lag ernaast.



Voorwerp

De politie is nog op zoek naar een voorwerp waarmee Marja gestoken kan zijn. Mocht iemand daar in de buurt dan ook iets gevonden hebben dat als steekwapen kan zijn gebruikt, dan wil de politie dat graag weten. Dat hoeft overigens zeker niet per se een mes te zijn en er hoeft ook geen bloed meer op gezeten te hebben, want het regende die nacht hard.



Fiets

De politie is ook nog op zoek naar Marja’s fiets. Die had ze nog bij zich toen ze rond 21.00 uur weg ging bij het cafetaria aan de Oostwal. Maar toen ze rond 03.00 uur weer gezien werd op de Graafsebaan, had ze hem niet meer bij zich. Het is een Koga Miyata SilverAce damesfiets, met een fietspomp onder de onderste framebuis, waarvan de kleur niet bekend is. Wel is bekend dat één van de snelbinders was doorgesneden.



Beller

De politie wil graag in contact komen met de man die op zondag 30 december 2012 naar het hotel in Gronau belde en Marja wilde spreken. De man sprak Nederlands maar heeft zijn naam niet gezegd. Marja was meteen heel bang toen ze van het telefoontje hoorde, maar die angst hoeft niet terecht te zijn geweest, gezien de verwarde toestand waarin ze ook toen al verkeerde.



Masker

Rond 04.30 uur op Nieuwjaars ochtend, heeft iemand op de Berghemseweg een man of vrouw zien lopen met een tamelijk eng masker op, een zogenaamd Angerfist-masker. De politie wil graag met deze persoon in contact komen.



Ruziënd stel

Verder is tegen 06.30 uur op de Berghemseweg vlak bij de kruising met de Goudplevier een auto gezien met daarin een man en een vrouw die ruzie leken te maken. En ook met deze mensen wil de politie graag in contact komen.