Edward Moonen: vermoord in zijn eigen huis

Edward werd vaak Eddy genoemd. Hij was leider van de scoutinggroep Eurogroep aan de Jaap Edenweg in Den Haag. Hij was fanatiek lid van deze groep. Hij kwam zijn afspraken met de scouting altijd na. Over Edward was bekend dat hij homoseksueel was. Hij had contacten bij bekende homo-ontmoetingsplekken, zoals het Haagse Bos en de Scheveningse Bosjes. Help de familie die al jaren in onzekerheid leeft: wat is er met Edward gebeurd? Heeft u meer informatie? Laat het alstublieft weten.