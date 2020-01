Louis van Dam: doodgeschoten in eigen garage

Navigatie binnen het dossier De zaak

Op dinsdag 28 januari 1992 wordt in de garage Damar aan de Kritzingerstraat in Den Haag een man gevonden. Het is de 64-jarige Louis van Dam. Hij ligt op de grond in het kantoorgedeelte in een plas bloed. Louis leeft niet meer en blijkt te zijn doodgeschoten. Er zijn geen goederen weggenomen.

Indertijd zijn in deze zaak verdachten aangehouden, maar deze zijn later weer vrijgelaten. Er is niemand veroordeeld. De familie van Louis van Dam weet nog altijd niet waarom hij is doodgeschoten. Weet u meer over deze zaak? Laat het alstublieft weten.