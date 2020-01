Petronella Huijbens: thuis om het leven gebracht

Navigatie binnen het dossier De zaak

Op maandag 15 oktober 1990 wordt Petronella Huijbens dood aangetroffen in haar woning aan de Korte Vleerstraat in Den Haag. Zij is door geweld om het leven gebracht. Petronella Huijbens was 77 jaar en woonde alleen.

Petronella Huijbens lag in de hal van haar huis. Haar polsen waren aan elkaar vastgebonden. Zij is door verstikking om het leven gebracht. Het is tot op de dag van vandaag niet bekend waarom zij om het leven is gebracht en door wie. Heeft u informatie? Laat het alstublieft weten.